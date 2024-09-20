هل سيستمر سعر البيتكوين في الارتفاع؟ وماذا عن تأثير انتهاء عقود خيارات البيتكوين اليوم؟

انتعش سعر البيتكوين بشكل لافت للنظر حيث استرد مستوى 60 ألف دولار ولم يكتف بذلك بل واصل تألقه وارتفاعه واختبر مستوى 64 ألف دولار هذا الصباح.

الارتفاع في سعر البيتكوين كان مدفوع بشكل خاص بسبب قرار الاحتياطي الفيدرالي الذي قرر خفض سعر الفائدة ما جعل المستثمرين يقبلون على الأصول ذات طابع المخاطرة مثل البيتكوين.

هذا الارتفاع قد يمتد ويجذب المزيد من المستثمرين لكن من الممكن أيضا أن يرتد السعر ويصحح قبل المزيد من التقدم.

انتهاء صلاحية خيارات عقود البيتكوين:

يشهد سوق العملات المشفرة اليوم الجمعة 20 سبتمبر، انتهاء صلاحية حوالي 20 ألف عقد من عقود خيارات البيتكوين، بقيمة إجمالية تقدر بـ 1.26 مليار دولار.

هذا الحدث يأتي بعد أسبوع من انتهاء صلاحية خيارات مماثلة الحجم، والتي لم يكن لها تأثير كبير على السوق الفوري للعملات المشفرة.

في الأسبوع المقبل، ستشهد الأسواق حدثا أكثر أهمية، حيث ستنتهي صلاحية عقود البيتكوين بقيمة تتجاوز 5.3 مليار دولار، وهو ما يصادف نهاية الشهر والربع السنوي.

قراءة في الوضع الحالي:

أشارت منصة “Greeks Live” المتخصصة في مشتقات الكريبتو إلى تأثير قرار الفيدرالي الأمريكي الأخير بشأن خفض أسعار الفائدة على الأسواق، حيث ارتفع سوق العملات المشفرة بشكل ملحوظ بينما كانت الأسهم الأمريكية أقل أداء من المتوقع.

وذكرت المنصة أن هناك اجتماعين قادمين لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في 8 نوفمبر و19 ديسمبر، مع توقعات السوق بخفض تراكمي قدره 100 نقطة أساس في أسعار الفائدة، ما يعني إمكانية المزيد من الارتفاع في سعر البيتكوين والعملات الرقمية البديلة بشكل عام.

اقرأ أيضا:

شركة Bitget وForesight Ventures تستثمران في بلوكشين TON لتعزيز المشاريع القائمة على التيليغرام

أحد حيتان الإيثيريوم يحضر لبيع كميات كبيرة من الايثيريوم تعود لعصر الطرح الأولي للعملات (ICO)

