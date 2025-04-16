شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله اليحياء رئيسا تنفيذيا لـ«الفاخرة» خلفا لـ«عبدالرحمن آل مالح» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة الفاخرة للخياطة الرجالية، أمس، إنهاء خدمات عبدالرحمن آل مالح من منصب الرئيس التنفيذي اعتبارا من اليوم الأربعاء.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن المجلس قرر تعيين عبدالله اليحياء رئيسا تنفيذيا اعتبارا من غدا الخميس 17 أبريل 2025، لما يتمتع به من خبرات قيادية متميزة، ودوره البارز في تحقيق العديد من الإنجازات.
وبحسب الشركة، يتمتع اليحياء بخبرة تزيد عن 11 سنة في القطاع الخاص وشركات التجزئة، وتَدرج خلالها في عدة مناصب قيادية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن المجلس قرر تعيين عبدالله اليحياء رئيسا تنفيذيا اعتبارا من غدا الخميس 17 أبريل 2025، لما يتمتع به من خبرات قيادية متميزة، ودوره البارز في تحقيق العديد من الإنجازات.
وبحسب الشركة، يتمتع اليحياء بخبرة تزيد عن 11 سنة في القطاع الخاص وشركات التجزئة، وتَدرج خلالها في عدة مناصب قيادية.