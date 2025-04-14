شكرا لقرائتكم خبر عن بنك ستاندرد تشارترد: نتوقع ارتفاع نمو اقتصاد مصر إلى 4.5% فى 2026 والان مع تفاصيل الخبر

قالت كارلا سليم، خبير الاقتصاد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، ببنك ستاندرد تشارترد، رداً على أسئلة ”الخليج 365” إن البنك يتوقع معدل نمو للاقتصاد المصرى بين 4.5% إلى 6% خلال 12 إلى 18 شهراً، من الآن، أى بنهاية 2026، مشيرة إلى أن التوقعات تتجه لاستمرار تعافى الاقتصاد المصرى بدعم من الاستثمارات وتباطؤ التضخم.

وأكدت خبير الاقتصاد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، ببنك ستاندرد تشارترد، خلال مؤتمر صحفى اليوم، أن الولايات المتحدة الأمريكية تواجه تحديات وأضرار بسبب قرار الرسوم الجمركية منها تعرض الاقتصاد الأمريكي لتراجع تراكمي في النمو يبلغ نقطة مئوية واحدة على مدى عامين، كما يتوقع البنك أن ترتفع الأسعار المحلية في الولايات المتحدة بنسبة 2.3% خلال نفس الفترة نتيجة للرسوم الجمركية رغم قراره بتعليق مؤقت للقرار.

وأكدت أنه لا يوجد طرف رابح في "الحرب التجارية"، ويظل البنك متفائلًا بأن تؤدي المفاوضات والنوايا الحسنة إلى تحسّن الوضع، لافتة إلى أنه تم فرض تعريفات جمركية بنسبة أساسية بلغت 10% على دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والمنطقة الاوسع، مما يعكس الفوائض التجارية الحالية التي تحققها الولايات المتحدة مع هذه الاقتصادات.

ومع ذلك، يشير البنك إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا محمية جزئيًا فقط من التعريفات الجمركية العالمية الجديدة التي أعلنها الرئيس ترامب في 2 أبريل، مع استثناء النفط والغاز والمنتجات المكررة والمعادن الحيوية.