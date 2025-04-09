المملكة والكويت توقّعان مذكرة تفاهم في مجال الطيران المدني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقّع معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج, اليوم، مذكرة تفاهم في مجال الطيران المدني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت الشقيقة، التي مثلها الشيخ حمود مبارك حمود الصباح رئيس الإدارة العامة للطيران المدني، وبحضور صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، وذلك على هامش زيارة رسمية لدولة الكويت.

وتأتي مذكرة التفاهم لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الطيران المدني، وتشمل مجالات التعاون، الفني والإداري والتنظيمي والتشغيلي والتقني في مجال الطيران المدني للبلدين، إضافة إلى تعزيز أمن وسلامة الطيران.

وفي ذات السياق, عُقد خلال مراسم التوقيع اجتماعًا ثنائيًا لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الطيران المدني.

يذكر أن الزيارة تأتي في إطار توسيع نطاق التعاون الدولي وتبادل المعرفة والخبرات في صناعة الطيران المدني، بما يسهم في دعم رؤية المملكة 2030 في تعزيز مكانتها مركزًا عالميًّا للطيران والنقل الجوي.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط