شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 9-4-2025 فى السعودية عيار 24 بـ364 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب فى السعودية اليوم تحركات جديدة، ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية، ويأتى ذلك فى ظل ترقب الأسواق لأى مستجدات قد تؤثر على سعر المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا.

سعر الذهب اليوم فى السعودية

- عيار 24 سجل 364.00 ريال

- عيار 22 سجل 333.50 ريال

- عيار 21 سجل 318.50 ريال

- عيار 18 سجل 273.00 ريال

- عيار 14 سجل 212.25 ريال

- عيار 12 سجل 182.00 ريال

- الأونصة 11318.00 ريال

- الجنيه الذهب 2547.25 ريال

- الأونصة بالدولار 3018.00 دولار

ومن جهة أخرى، شدد ترامب مواقفه بشأن الرسوم الجمركية، مؤكدًا أنه لا يدرس تعليق الرسوم لتسهيل التفاوض مع الشركاء التجاريين، لكنه أشار إلى أنه سيخوض محادثات مع الصين واليابان ودول أخرى حول هذه الإجراءات.

تتوجه أنظار المستثمرين إلى محضر الاجتماع الأخير للاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، المقرر صدوره يوم الأربعاء، وذلك لتحديد مسار السياسة النقدية المستقبلية.

كما يترقب المتعاملون فى الأسواق صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) فى الولايات المتحدة يوم الخميس، ومؤشر أسعار المنتجين (PPI) يوم الجمعة، بحثًا عن إشارات إضافية حول مسار أسعار الفائدة التى تؤثر على أداء الذهب. إذ أن الذهب عادةً ما يستفيد من بيئة أسعار فائدة منخفضة.