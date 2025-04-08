شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. ارتفاع في البنوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، 8 أبريل 2025، داخل البنوك المصرية. سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في البنك المركزي المصري، 51.47 جنيه للبيع، و51.33 جنيه للشراء. سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في البنك الأهلي المصري، 51.41 جنيه للبيع، و51.31 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك مصر

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في بنك مصر، إلى: 51.54 جنيه للبيع، و51.44 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في بنك الإسكندرية، 51.45 جنيه للبيع، و51.35 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في بنك قناة السويس، 51.58 جنيه للبيع، و51.48 جنيه للشراء. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في البنك التجاري الدولي، إلى: 51.51 جنيه للبيع، و51.41 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في بنك فيصل الإسلامي، 51.38 جنيه للبيع، و51.28 جنيه للشراء. سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 51.58 جنيه للبيع، و51.48 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في بنك الكويت الوطني، إلى: 51.53 جنيه للبيع، و51.43 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك قطر الوطني

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في بنك قطر الوطني، 51.56 جنيه للبيع، و51.46 جنيه للشراء.