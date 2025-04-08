شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 8-4 -2025 فى الإمارات عيار 21 بـ323.75 درهم والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب اليوم فى الإمارات انخفاضا طفيفا، حيث وصل سعر الذهب عيار 24 سعر 364.75 درهم مقارنة ب366.25 درهم سعر امس وفقا لآخر التحديثات، ويأتى ذلك فى ظل متابعة السوق المحلية للعوامل الاقتصادية العالمية التى تؤثر على المعدن النفيس.

سعر الذهب فى الإمارات



عيار 24 سجل 364.75 درهم

عيار 22 سجل 337.75 درهم

عيار 21 سجل 323.75 درهم

عيار 18 سجل 277.50 درهم

عيار 14 سجل 214.75 درهم

عيار 12 سجل 184.00 درهم

الاونصة 11345.00 درهم

الجنيه الذهب 2590.00 درهم

الأونصة بالدولار 3029.39 دولار

وقام المحللون بتخفيض توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأمريكى هذا العام، وزادت المخاوف من احتمال حدوث ركود اقتصادى، مع توقعات بارتفاع معدل التضخم.

واعلن الرئيس الأمريكى ترامب عن سلسلة من الرسوم الجمركية الأمريكية، شملت رسومًا موحدة مما يزيد من جاذبية الاستثمار فى معدن الذهب.