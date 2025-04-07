شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين 7 أبريل 2025 فى الكويت.. عيار 21 بـ26.175 دينار والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم فى الكويت انخفاضا طفيفا فى الأسعار حيث سجل عيار 24 سعر 29.925 دينار مقارنة بسعر امس والذى وصل لـ 29.975 دينار ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

بالتزامن مع اعلان الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.

سعر الذهب اليوم فى الكويت:

عيار 24 سجل 29.925 دينار

عيار 22 سجل 27.425 دينار

عيار 21 سجل 26.175 دينار

عيار 18 سجل 22.450 دينار

عيار 14 سجل 17.450 دينار

عيار 12 سجل 14.950 دينار

الاونصة930.700 دينار

الجنيه الذهب209.450 دينار

الأونصة بالدولار3033.07 دولار

اكتسب الذهب القوة جزئيًا مما عزز جاذبيته كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية.