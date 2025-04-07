شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين 7 أبريل 2025 فى الكويت.. عيار 21 بـ26.175 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالإثنين، 07 أبريل 2025 12:00 م
شهدت أسعار الذهب اليوم فى الكويت انخفاضا طفيفا فى الأسعار حيث سجل عيار 24 سعر 29.925 دينار مقارنة بسعر امس والذى وصل لـ 29.975 دينار ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.
بالتزامن مع اعلان الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.سعر الذهب اليوم فى الكويت:
عيار 24 سجل 29.925 دينار
عيار 22 سجل 27.425 دينار
عيار 21 سجل 26.175 دينار
عيار 18 سجل 22.450 دينار
عيار 14 سجل 17.450 دينار
عيار 12 سجل 14.950 دينار
الاونصة930.700 دينار
الجنيه الذهب209.450 دينار
الأونصة بالدولار3033.07 دولار
اكتسب الذهب القوة جزئيًا مما عزز جاذبيته كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية.
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