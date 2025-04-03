شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع محدود فى سعر الذهب اليوم بالتعاملات المسائية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب إسلام سعيدالخميس، 03 أبريل 2025 07:00 م
تراجع سعر الذهب اليوم في مصر خلال التداولات المسائية اليوم الخميس بحوالى 5 جنيهات، بعد اضطراب حركة الذهب عالميا وفي مصر خلال منتصف التعاملات.أسعار الذهب في مصر اليوم
عيار 24 يسجل 5057 جنيها
عيار 21 يسجل 4425 جنيها
عيار 18 يسجل 3792 جنيها
الجنيه الذهب 35400 جنيها
ارتفع المعدن النفيس إلى مستويات تاريخية جديدة، مدفوعًا بارتفاع سعر الأونصة عالميًا إلى رقم قياسي بلغ 3122 دولارًا مع مستهل جلسة اليوم ، بعد هبوط في وقت سابق من الجلسة إلي 3058 دولاراً.
الارتفاع العالمي للذهب، الذي تجاوز 19% منذ بداية العام الجاري، جاء نتيجة تصاعد المخاوف من توسع نطاق الحرب التجارية الدولية، خاصةً بعد إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة.
كما أثارت هذه الإجراءات مخاوف الأسواق من ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
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