الاقتصاد

المركزي الروسي يرفع سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسة

0 نشر
واس - موسكو 0 تبليغ

  • المركزي الروسي يرفع سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسة 1/2
  • المركزي الروسي يرفع سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسة 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي الروسي يرفع سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حدد البنك المركزي الروسي اليوم الجمعة، أسعار العملات الرئيسة أمام الروبل، حيث خفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 37.18 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 83.8347 روبلًا.
وفي الوقت ذاته، خفض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 1.46 روبلاً، ليبلغ 90.5441 روبلًا، بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 2.55 كوبيكًا، ليبلغ 11.497 روبلًا.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا