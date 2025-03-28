شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي الروسي يرفع سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حدد البنك المركزي الروسي اليوم الجمعة، أسعار العملات الرئيسة أمام الروبل، حيث خفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 37.18 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 83.8347 روبلًا.وفي الوقت ذاته، خفض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 1.46 روبلاً، ليبلغ 90.5441 روبلًا، بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 2.55 كوبيكًا، ليبلغ 11.497 روبلًا.