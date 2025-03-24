شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم.. البورصة المصرية تغلق على تراجع والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم الاثنين، على تراجع، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 19 مليار جنيه ليبلغ مستوى 2.240 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 62.166 مليار جنيه، وبلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 3.2 مليارات جنيه.وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.38? ليصل إلى مستوى 31810.98 نقاط، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس70" بنسبة 0.41% ليبلغ 8961.49 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس100" الأوسع نطاقًا بنحو 0.54% ليصل إلى 12356.92 نقطة.