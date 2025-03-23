شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع خسائر «نسيج» 167.4% إلى 42.6 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت خسائر شركة نسيج العالمية التجارية في عام 2024 بنسبة 167.4% إلى 42.6 مليون ريال، مقابل 15.9 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافي الخسائر خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى:-
1 -انخفاض حجم الإنتاج، مما زاد في تكاليف البضاعة المصنعة إضافة إلى الانخفاض في المبيعات.
2- تكبد الشركة مصروفات غير متكررة تشمل الأعباء المالية الناتجة عن تمديد استحقاق القروض.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافي الخسائر خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى:-
1 -انخفاض حجم الإنتاج، مما زاد في تكاليف البضاعة المصنعة إضافة إلى الانخفاض في المبيعات.
2- تكبد الشركة مصروفات غير متكررة تشمل الأعباء المالية الناتجة عن تمديد استحقاق القروض.