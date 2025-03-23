الاقتصاد

ارتفاع خسائر «نسيج» 167.4% إلى 42.6 مليون ريال في 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

ارتفاع خسائر «نسيج» 167.4% إلى 42.6 مليون ريال في 2024

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الدمام - شريف احمد - ارتفعت خسائر شركة نسيج العالمية التجارية في عام 2024 بنسبة 167.4% إلى 42.6 مليون ريال، مقابل 15.9 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، يعود سبب الارتفاع في صافي الخسائر خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى:-
1 -انخفاض حجم الإنتاج، مما زاد في تكاليف البضاعة المصنعة إضافة إلى الانخفاض في المبيعات.
2- تكبد الشركة مصروفات غير متكررة تشمل الأعباء المالية الناتجة عن تمديد استحقاق القروض.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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