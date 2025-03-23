شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع خسائر «نسيج» 167.4% إلى 42.6 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

1 -انخفاض حجم الإنتاج، مما زاد في تكاليف البضاعة المصنعة إضافة إلى الانخفاض في المبيعات.

2- تكبد الشركة مصروفات غير متكررة تشمل الأعباء المالية الناتجة عن تمديد استحقاق القروض.

الدمام - شريف احمد - ارتفعت خسائر شركة نسيج العالمية التجارية في عام 2024 بنسبة 167.4% إلى 42.6 مليون ريال، مقابل 15.9 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب الارتفاع في صافي الخسائر خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى:-1 -انخفاض حجم الإنتاج، مما زاد في تكاليف البضاعة المصنعة إضافة إلى الانخفاض في المبيعات.2- تكبد الشركة مصروفات غير متكررة تشمل الأعباء المالية الناتجة عن تمديد استحقاق القروض.