شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «مجموعة فتيحي» تقفز 178.7% إلى 14.5 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

1- ارتفاع حصة الشركة من نتائج أعمال شركة زميلة بنسبة 141.9% حيث بلغت 17.9 مليون ريال خلال عام 2024م، مقارنة بمبلغ 7.4 مليون ريال خلال العام السابق.

2- ارتفاع "توزيعات أرباح من أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل" بنسبة 23.4%، حيث بلغت 7.9 مليون ريال خلال عام 2024م، مقارنة بمبلغ 6.4 مليون ريال خلال العام السابق.

3- انخفاض مصاريف البيع والتوزيع والإدارية والعمومية والمصروفات الأخرى بنسبة 5.2%، حيث بلغت 25.4 مليون ريال خلال عام 2024م، مقارنة بمبلغ 26.8 مليون ريال خلال العام السابق.

وجاء ذلك على الرغم مما يلي:

1- انخفاض المبيعات بنسبة 7.9%، حيث بلغت 42.1 مليون ريال خلال عام 2024م، مقارنة بمبلغ 45.7 مليون ريال خلال العام السابق.

2- تسجيل أرباح "تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة" بلغت 0.2 مليون ريال خلال عام 2023م، مقارنة بعدم تسجيل أية أرباح خلال عام 2024م.

3- ارتفاع مصروف الزكاة بنسبة 14.3% خلال عام 2024م، حيث بلغ 3.2 مليون ريال خلال عام 2024م، مقارنة بمبلغ 2.8 مليون ريال خلال العام السابق.

وقرر مجلس الإدارة عدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2024م.

وقالت الشركة إن سبب التوصية بعدم التوزيع يعود سبب قرار مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن العام 2024م إلى الحاجة لتدعيم السيولة النقدية ومركز الشركة المالي.

ونوهت بعرض هذه التوصية للتصويت عليها خلال اجتماع الجمعية العامة القادمة للشركة والتي سيحدد موعدها لاحقاً بعد الحصول على الموافقة من الجهات الرسمية. الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة مجموعة فتيحي القابضة، في عام 2024 بنسبة 178.7% إلى 14.5 مليون ريال، مقابل 5.2 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال عام 2024م مقارنة بالعام السابق بشكل رئيسي إلى:1- ارتفاع حصة الشركة من نتائج أعمال شركة زميلة بنسبة 141.9% حيث بلغت 17.9 مليون ريال خلال عام 2024م، مقارنة بمبلغ 7.4 مليون ريال خلال العام السابق.2- ارتفاع "توزيعات أرباح من أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل" بنسبة 23.4%، حيث بلغت 7.9 مليون ريال خلال عام 2024م، مقارنة بمبلغ 6.4 مليون ريال خلال العام السابق.3- انخفاض مصاريف البيع والتوزيع والإدارية والعمومية والمصروفات الأخرى بنسبة 5.2%، حيث بلغت 25.4 مليون ريال خلال عام 2024م، مقارنة بمبلغ 26.8 مليون ريال خلال العام السابق.وجاء ذلك على الرغم مما يلي:1- انخفاض المبيعات بنسبة 7.9%، حيث بلغت 42.1 مليون ريال خلال عام 2024م، مقارنة بمبلغ 45.7 مليون ريال خلال العام السابق.2- تسجيل أرباح "تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة" بلغت 0.2 مليون ريال خلال عام 2023م، مقارنة بعدم تسجيل أية أرباح خلال عام 2024م.3- ارتفاع مصروف الزكاة بنسبة 14.3% خلال عام 2024م، حيث بلغ 3.2 مليون ريال خلال عام 2024م، مقارنة بمبلغ 2.8 مليون ريال خلال العام السابق.وقرر مجلس الإدارة عدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2024م.وقالت الشركة إن سبب التوصية بعدم التوزيع يعود سبب قرار مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن العام 2024م إلى الحاجة لتدعيم السيولة النقدية ومركز الشركة المالي.ونوهت بعرض هذه التوصية للتصويت عليها خلال اجتماع الجمعية العامة القادمة للشركة والتي سيحدد موعدها لاحقاً بعد الحصول على الموافقة من الجهات الرسمية.