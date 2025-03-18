شكرا لقرائتكم خبر عن «الخدمات الأرضية»: توزيع أرباح عن النصف الثاني من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي المبلغ الموزع 188 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 188 مليون سهم.

وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 1 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%.

وسيكون تاريخ الأحقية 1446-09-25 الموافق 2025-03-25، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-10-19 الموافق 2025-04-17سهم. الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الأرضية (الخدمات الأرضية)، اليوم، توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من عام 2024م.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي المبلغ الموزع 188 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 188 مليون سهم.وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 1 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%.وسيكون تاريخ الأحقية 1446-09-25 الموافق 2025-03-25، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-10-19 الموافق 2025-04-17سهم.