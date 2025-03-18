شكرا لقرائتكم خبر عن «جنى»: «آفاق» مستشارا ماليا لترتيب إدراج «نخبة» و«الرعاية» في «نمو» والان نبدء بالتفاصيل



ونوهت الشركة في بيان على تداول

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة جنى الطبية، أمس، اتفاقية مع شركة آفاق المالية كمستشار مالي لغرض الترتيب لعملية طرح وادراج أسهم شركة نخبة الرعاية الطبية وشركة الرعاية الممتازة الطبية (مملوكة بالكامل للشركة) في السوق الموازية (نمو).ونوهت الشركة في بيان على تداول السعودية ، بأن عملية الترتيب لطرح وإدراج الاسهم تتم عبر مراحل متعددة تبدأ من تاريخ توقيع الاتفاقية وتمتد حتى الحصول على الموافقات من هيئة السوق المالية والإدراج الفعلي للأسهم في السوق الموازية (نمو).