شكرا لقرائتكم خبر عن 7ر7 مليون.. ارتفاع فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 7ر7 مليون وظيفة في يناير، في إشارة إلى أن سوق العمل لا تزال مستقرة، مع عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وذكرت وزارة العمل الأمريكية أن أصحاب العمل سجلوا خلال يناير 7ر7 مليون وظيفة خالية، مقابل 5ر7 مليون وظيفة في الشهر السابق عليه.

غموض توقعات سوق العمل

وفي الوقت نفسه تبدو التوقعات لسوق العمل غامضة مع شن ترامب حرًبا تجارية مع الدول الأجنبية، وطرد موظفي الحكومة الاتحادية، وتهديده بترحيل ملايين المهاجرين.

وتراجعت وتيرة تسريح العمال بنسبة طفيفة خلال يناير، في حين ارتفع عدد الأمريكيين الذين تركوا وظائفهم.

وتراجع عدد الوظائف الحالية من 5ر8 مليون وظيفة في يناير 2024، في حين كانت ذروته 2ر12 مليون وظيفة في مارس 2022، عندما تعافى الاقتصاد الأمريكي من تداعيات فترة الإغلاق خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.