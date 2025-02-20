شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز مثلث ماسبيرو تتفقد أعمال رفع كفاءة وإحياء حديقة الأزبكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت المهندسة منى عبد السلام إبراهيم، رئيس جهاز تطوير منطقة مثلث ماسبيرو ومجرى العيون وممشى أهل مصر، ومسئولو الجهاز، بزيارة ميدانية لحديقة الأزبكية، بهدف متابعة سير العمل بأعمال رفع كفاءة وإحياء الحديقة التاريخية، ضمن خطة تطوير القاهرة الخديوية.

وتأتي الجولة تنفيذا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الدورية للمشروعات، وإحياء لتراث مصر القديم والمحافظة عليه والعمل على عودة القاهرة التاريخية لوجهتها الحضارية العالمية، ومكانتها بين عواصم دول العالم.

وخلال الزيارة، ركزت المهندسة منى عبد السلام، على الوقوف على خطط مراحل العمل للحديقة الأساسية والمتمثلة في: إيجاد حلول لاستغلال المساحة فوق مسطح محطة مترو العتبة وإعادة الروح التاريخية للحديقة، وإعادة تجديد البحيرة على أحدث الأنظمة الكهروميكانيكية، وترميم الآثار الباقية مثل النافورة وإعادة تأهيل الأشجار القديمة وعمل التدعيمات اللازمة لها، وكذا تأهيل المباني المطلة على الحديقة مثل مبني (نادي السلاح) و (الفراغ الممهد المؤدي للمسارح التاريخية).

ووجهت "عبد السلام" بسرعة إنهاء الأعمال الموجودة بالحديقة، والاستعداد لافتتاحها واستمرار أعمال الصيانة للمزروعات والنباتات الموجودة بالحديقة وسرعة الانتهاء من الأكشاك الخاصة بنقل باعة الكتب الموجودين حول سور الأزبكية.