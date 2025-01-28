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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد صدمة "ديب سيك" الصينية.. استقرار مؤشرات الأسهم الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار أسهم شركة نفيديا وغيرها من شركات التكنولوجيا الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء بعد تراجعها بشدة أمس، على خلفية الشكوك التي ثارت في حقيقة حاجة قطاع الذكاء الاصطناعي إلى كل هذه الأموال الطائلة التي يتم ضخها فيه في الولايات المتحدة.
وارتفع مؤشر إس أند بي 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بنسبة 3ر0% بحلول الساعة العاشرة وثلث صباحا بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي، في حين ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي بمقدار 117 نقطة أي بنسبة 3ر0%. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 8ر0%، بعد تراجعه بنسبة 1ر3% أمس.
وارتفع سعر سهم الشركة بنسبة 4ر1%، بعد أن تراجع أمس بنحو 17% والذي كان أكبر تراجع يومي له منذ جائحة فيروس كورونا المستجد عام 2020. وتأرجحت أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي الأخرى بين مكاسب بسيطة والخسارة، بما في ذلك شركة الرقائق برودكوم التي تراجع سهمها بنسبة 5ر0%.
وتواجه شركات التكنولوجيا الأمريكية خاصة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، التهديد بعد إعلان شركة ديب سيك الصينية الناشئة تطوير نموذج لغة كبير للذكاء الاصطناعي يستطيع القيام بنفس المهام التي تقوم بها نماذج الشركات الأمريكية الكبرى، ولكن بتكلفة أقل كثيرا من تكلفة نماذج الشركات الأمريكية.
وارتفعت أسهم شركة رويال كاريبيان للسفن السياحي بنسبة 9% بعد أن تجاوزت نتائج شركة تشغيل الرحلات البحرية توقعات المحللين للأرباح خلال الربع الأخير من العام الماضي.
في المقابل انخفض سهم شركة جيت بلو للطيران بنسبة 7ر23% على الرغم من إعلانها تسجيل خسائر في الربع سنوي الأخير أقل عن توقعات المحللين.
وقال معهد كونفرانس بورد المستقل للدراسات الاقتصادية إن مؤشر ثقة المستهلكين تراجع خلال الشهر الحالي إلى 1ر104 نقطة مقابل 5ر109 نقطة خلال ديسمبر، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه إلى 8ر105 نقطة فقط.
وارتفع مؤشر إس أند بي 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بنسبة 3ر0% بحلول الساعة العاشرة وثلث صباحا بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي، في حين ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي بمقدار 117 نقطة أي بنسبة 3ر0%. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 8ر0%، بعد تراجعه بنسبة 1ر3% أمس.
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الأسهم الأمريكيةوظل الضوء مركزا على نفيديا التي تنتج الرقائق المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتي شكل سهمها نموذجا لحالة الهوس المحيطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وارتفع سعر سهم الشركة بنسبة 4ر1%، بعد أن تراجع أمس بنحو 17% والذي كان أكبر تراجع يومي له منذ جائحة فيروس كورونا المستجد عام 2020. وتأرجحت أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي الأخرى بين مكاسب بسيطة والخسارة، بما في ذلك شركة الرقائق برودكوم التي تراجع سهمها بنسبة 5ر0%.
شركات التكنولوجياوتراجع سهم شركة كونستليشن إنيرجي بنسبة 6ر2% بعد أن فقدت مكاسبها المبكرة، ليفقد السهم أغلب المكاسب التي حققها من توقعات زيادة الطلب على إنتاجها من الكهرباء لتشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الضخمة التي تستهلك كميات ضخمة من الكهرباء.
وتواجه شركات التكنولوجيا الأمريكية خاصة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، التهديد بعد إعلان شركة ديب سيك الصينية الناشئة تطوير نموذج لغة كبير للذكاء الاصطناعي يستطيع القيام بنفس المهام التي تقوم بها نماذج الشركات الأمريكية الكبرى، ولكن بتكلفة أقل كثيرا من تكلفة نماذج الشركات الأمريكية.
تطبيقات الذكاء الاصطناعيويثير إنجاز الشركة الصينية الشكوك في أن الحاجة إلى ضخم استثمارات ضخمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي ستظل قائمة. في الوقت نفسه صمدت أسهم الشركات غير المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بشكل جيد إلى حد ما أمس، في حين تباين أداؤها اليوم، بعد صدور مجموعة تقارير مختلفة عن أرباح الشركات ربع السنوية.
وارتفعت أسهم شركة رويال كاريبيان للسفن السياحي بنسبة 9% بعد أن تجاوزت نتائج شركة تشغيل الرحلات البحرية توقعات المحللين للأرباح خلال الربع الأخير من العام الماضي.
في المقابل انخفض سهم شركة جيت بلو للطيران بنسبة 7ر23% على الرغم من إعلانها تسجيل خسائر في الربع سنوي الأخير أقل عن توقعات المحللين.
مؤشر ثقة المستهلكينوعلى صعيد الأنباء الاقتصادية واصل مؤشر ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعه للشهر الثاني على التوالي بحسب تقرير نشر اليوم الثلاثاء.
وقال معهد كونفرانس بورد المستقل للدراسات الاقتصادية إن مؤشر ثقة المستهلكين تراجع خلال الشهر الحالي إلى 1ر104 نقطة مقابل 5ر109 نقطة خلال ديسمبر، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه إلى 8ر105 نقطة فقط.