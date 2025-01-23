د. طلال أبو غزالة رئيسا شرفيا لملتقى رواد الاقتصاد والاستثمار والتعاون الدولي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_القاهرة

أعلن الكاتب الصحفي حسام راضي الحرباوي عن اختيار الدكتور طلال أبوغزالة رئيسا شرفيا لملتقى رواد الاقتصاد والاستثمار والتعاون الدولي الذي من المقرر أن تعقد فعالياته في مدينة شرم الشيخ المصرية في الفترة من 20 إلى 22 فبراير 2025.

وقال حسام راضي، إن ملتقى رواد الاقتصاد والاستثمار والتعاون الدولي يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي وتقديم فرص استثمارية في مختلف القطاعات، ويترأس المؤتمر الدكتور طلال أبو غزالة كرئيس شرفي. كما تم اختيار المحاسب القانوني هيثم تركي رئيسا تنفيذيا للمؤتمر، ويديره رئيس اللجنة المنظمة الكاتب حسام راضي الحرباوي.

تعزيز التعاون الاقتصادي وتسريع التطور التكنولوجي

وأكد حسام راضي، أن هذا الملتقى يتشرف بضيوف شرف المؤتمر، الشيخة مريم الصباح من دولة الكويت، والشيخة هند القاسمي من دولة الامارات العربية المتحدة، وغيرهم من المشاركين من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، والنمسا وكندا وروسيا، فضلا عن جمهورية مصر العربية وعددا من الدول الأخرى والهيئات والمؤسسات الرسمية والجامعات في مصر وخارج مصر.

ويأتي ملتقى رواد الاقتصاد والاستثمار والتعاون الدولي في وقت حرج يحتاج فيه العالم إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتسريع التطور التكنولوجي، وسيكون المؤتمر فرصة فريدة لرواد الأعمال والمستثمرين والخبراء الاقتصاديين للتواصل والتبادل في الأفكار حول أحدث التطورات الاقتصادية والاستثمارية في المنطقة.

“محاور المؤتمر”

1. الابتكار والتكنولوجيا: استكشاف أحدث التطورات التكنولوجية وتأثيرها على الاقتصاد.

2. أسواق المال والاستثمار: مناقشة الفرص والتحديات في أسواق المال والاستثمار.

3. الأمن والتعاون الاقتصادي: تعزيز التعاون الاقتصادي العربي الخليجي والدولي وتعزيز الأمن الاقتصادي.

4. السياحة العلاجية واللايف كوتش: استكشاف فرص السياحة العلاجية وتأثيرها على الاقتصاد المحلي.

5. تطوير الذات والبرمجة: تقديم أحدث الأساليب في تطوير الذات والبرمجة.

6. المعايير المحاسبية الدولية الجديدة: مناقشة التطورات الحديثة في المعايير المحاسبية الدولية.

7. دعم أصحاب الأفكار والمشروعات الناشئة: تقديم الدعم لأصحاب الأفكار والمشروعات الناشئة لفتح أسواق جديدة.

8. الألعاب الإلكترونية: استكشاف فرص الألعاب الإلكترونية وتأثيرها على الاقتصاد.

ويشارك في المؤتمر مجموعة من الخبراء والرواد في مختلف المجالات، بما في ذلك، رواد الأعمال، المستثمرون، الخبراء الاقتصاديون، ممثلو الحكومات، شركات الاستثمار، أصحاب الأفكار والمشروعات الناشئة.

“التسجيل”

لمزيد من المعلومات حول المؤتمر وتفاصيل التسجيل، يرجى الاتصال على الأرقام التالية: القاهرة 2001069707014، البحرين +97339991947، أو عبر البريد الإلكتروني: [email protected].

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