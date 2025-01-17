شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة موسكو اليوم.. اعرف نتائج سوق الأسهم الروسية‎ والان نبدء بالتفاصيل

الروبل الروسي مقابل الدولار واليورو واليوان

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اليورو واليوان مقابل الروبل الروسي

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم الجمعة، على ارتفاع بواقع 34.35 نقطة، ما نسبته 1.18%، مقارنة بإقفال اليوم السابق، ليصل إلى 2945.64 نقطة.وأنهى مؤشر RTS مرتفعًا بمقدار 10.24 نقاط، أي بنسبة 1.14%، مقارنة بالإغلاق السابق، ليبلغ 806.07 نقاط.كان حدد البنك المركزي الروسي اليوم الجمعة، أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل.وخفض المركزي الروسي سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 43 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 102.3762 روبل.كما خفض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 29 كوبيكًا، ليبلغ 105.8072 روبلات.بينما ظل سعر الصرف اليوان الصيني دون تغيير تقريبًا عند 13.9143 روبلًا.