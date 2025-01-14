شكرا لقرائتكم خبر عن تخدم مجالات حيوية.. وزير الطاقة يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة بوزير البيئة وأمن الطاقة في الجمهورية الإيطالية، جيلبرتو بيكيتو فراتين، اليوم في الرياض، حيث تمت مناقشة آفاق التعاون في مجالات الطاقة المختلفة.
وفي ختام الاجتماع، وقّع الجانبان مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإيطالية، بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين.
كما تتناول المذكرة تعزيز استقرار وموثوقية أسواق البترول والغاز الطبيعي وتقليل التقلبات فيها، وتحسين أمن إمدادات الطاقة وسلاسل الإمداد.
وتشمل المذكرة أيضًا مجالات الابتكار والتكنولوجيا مثل تطوير مشاريع الهيدروجين، وتنفيذ الحلول المتعلقة بالحد من آثار تغير المناخ، بما في ذلك الاقتصاد الدائري للكربون، واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه.
كما تركز على تعزيز التحول الرقمي، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، مع تطوير مبادرات مشتركة لدعم المشروعات الهندسية والبناء في قطاع الطاقة، وذلك بما يتوافق مع أهداف اتفاق باريس وأجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وفي ختام الاجتماع، وقّع الجانبان مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإيطالية، بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين.
آثار تغير المناخوتركز مذكرة التفاهم على مجالات حيوية تشمل تحولات وأمن الطاقة، والطاقة المتجددة، والربط الكهربائي، وكفاءة الطاقة، والطاقة الحرارية الأرضية، إلى جانب الحد من انبعاثات الميثان، وتعزيز حلول تخزين الطاقة والبترول والغاز والوقود التقليدي والانتقالي.
كما تتناول المذكرة تعزيز استقرار وموثوقية أسواق البترول والغاز الطبيعي وتقليل التقلبات فيها، وتحسين أمن إمدادات الطاقة وسلاسل الإمداد.
وتشمل المذكرة أيضًا مجالات الابتكار والتكنولوجيا مثل تطوير مشاريع الهيدروجين، وتنفيذ الحلول المتعلقة بالحد من آثار تغير المناخ، بما في ذلك الاقتصاد الدائري للكربون، واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه.
كما تركز على تعزيز التحول الرقمي، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، مع تطوير مبادرات مشتركة لدعم المشروعات الهندسية والبناء في قطاع الطاقة، وذلك بما يتوافق مع أهداف اتفاق باريس وأجندة التنمية المستدامة لعام 2030.