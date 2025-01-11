الاقتصاد

سعر الذهب اليوم السبت 11-1-2025 فى السعودية

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

السبت، 11 يناير 2025 11:30 ص

ننشر أسعار الذهب اليوم السبت 11-1-2025 فى السعودية، حيث سجل عيار 24 مبلغ 324.25 ريال.

ويعد سعر الذهب في السعودية من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في السعودية تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن.

عيار 24 سجل 324.25 ريال
عيار 22 سجل  297.25 ريال
عيار 21 سجل  283.75 ريال
عيار 18 سجل  243.25 ريال
عيار 14 سجل  189.25 ريال
عيار 12 سجل  162.25 ريال  

الاونصة سجلت 10087.25 ريال
الجنيه الذهب سجل 2270.25 ريال
الأونصة بالدولار سجلت 2689.91 دولار

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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