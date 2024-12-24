شكرا لقرائتكم خبر عن إيداع مليار ريال في حسابات مستفيدي «سكني» لشهر ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أودع صندوق التنمية العقارية اليوم، مليارًا و11 مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج سكني من وزارة البلديات والإسكان والصندوق العقاري لشهر ديسمبر 2024.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، إن إجمالي دعم شهر ديسمبر الجاري خُصص لدعم أرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة. إيداع 11.9 مليار ريال أضاف أن إجمالي ما تم إيداعه خلال الفترة من شهر يناير حتى نهاية الشهر الجاري لهذا العام 2024م بلغ نحو 11.9 مليار ريال.

وقال: "إن تنوع برامج الدعم السكني ضمن حلول تمويلية ومزايا متنوعة؛ يهدف إلى تسهيل رحلة تملك السكن".

ولفت إلى أن استمرارية الدعم السكني شهريًا يأتي تأكيدًا لدعم ولتحسين قدرة المستفيدين لتملك السكن تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يُقدم خدمات برامج الدعم السكني إلكترونيًا من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق، ووفّر خدمة "المستشار العقاري" لتمكين المستفيدين من تصميم دعمهم السكني والحصول على أفضل التوصيات التمويلية والسكنية.