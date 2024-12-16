الاقتصاد

«السيف غاليري» تفتتح فرعها الأول في قطر

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار (السيف غاليري)، افتتاح فرعها الأول في دولة قطر الواقع في مدينة الدوحة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، يعد هذا الفرع رقم 73، كما يعتبر هذا الفرع الأول داخل دولة قطر.
ويأتي هذا التوسع وفقًا لاستراتيجية الشركة التوسعية خارج المملكة العربية السعودية.
وسيظهر الأثر المالي لمعرض قطر اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2024.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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