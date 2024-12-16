شكرا لقرائتكم خبر عن «السيف غاليري» تفتتح فرعها الأول في قطر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار (السيف غاليري)، افتتاح فرعها الأول في دولة قطر الواقع في مدينة الدوحة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعد هذا الفرع رقم 73، كما يعتبر هذا الفرع الأول داخل دولة قطر.
ويأتي هذا التوسع وفقًا لاستراتيجية الشركة التوسعية خارج المملكة العربية السعودية.
وسيظهر الأثر المالي لمعرض قطر اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2024.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعد هذا الفرع رقم 73، كما يعتبر هذا الفرع الأول داخل دولة قطر.
ويأتي هذا التوسع وفقًا لاستراتيجية الشركة التوسعية خارج المملكة العربية السعودية.
وسيظهر الأثر المالي لمعرض قطر اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2024.