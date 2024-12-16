شكرا لقرائتكم خبر عن «بحر العرب»: انتهاء إجراءات نقل ملكية صك البرج المكتبي للشركة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات انتهائها من إجراءات نقل ملكية صك البرج للشركة، اليوم الإثنين.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية، في 19 أغسطس الماضي، توقيع عقد شراء البرج المكتبي مع محمد صالح السحيباني.
ويتكون البرج من 23 دورا بمساحة إجمالية 6510 متر مربع يقع في شمال مدينة الرياض بحي الصحافة ليكون مقراً للشركة والشركات التابعة.
وسددت الشركة قيمة ضريبة التصرفات العقارية بمبلغ 2.950 مليون ريال.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية، في 19 أغسطس الماضي، توقيع عقد شراء البرج المكتبي مع محمد صالح السحيباني.
ويتكون البرج من 23 دورا بمساحة إجمالية 6510 متر مربع يقع في شمال مدينة الرياض بحي الصحافة ليكون مقراً للشركة والشركات التابعة.
وسددت الشركة قيمة ضريبة التصرفات العقارية بمبلغ 2.950 مليون ريال.