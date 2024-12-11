شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الفراخ البيضاء اليوم.. بورصة الدواجن تسجل استقرارا عند 83 جنيهاً والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 11-12-2024 فى الأسواق خلال التعاملات الصباحية، ليسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلكين 83 إلي 86 جنيها بعد إضافة تكاليف النقل ومكاسب التجار، وقد يزيد السعر قليلا في بعض المحافظات.

- كشفت بيانات بورصة الدواجن، استقرار سعر البيض في الأسواق للمستهلكين ليستقر عند مستويات 150 جنيها للبيع النهائي للمستهلكين.

- سجلت أسعار البيض البلدي تسليم أرض المزرعة مستويات 130 جنيها، والبيض الأبيض 140 جنيها، والبيض الأحمر 145 جنيها أيضاً.

- سجل سعر الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 11-12-2024 ، تسليم أرض المزرعة مستويات 68 و69 جنيها وتصل المستهلكين بدءاً من 80 جنيها وحتي 86 جنيها.

وتراوح سعر الفراخ الساسو اليوم بين 78 إلي 79 جنيها فى المزرعة، كما سجل سعر الكتكوت الأبيض 33 جنيها والكتكوت الساسو 19 جنيها وتراجع سعر الفراخ الأمهات البيضاء إلى 59 جنيها للكيلو بالمزرعة.