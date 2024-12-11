شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: نستهدف زيادة التغطية بمياه الشرب النقية من 97% إلى 100% بـ"حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

يمثل المشروع القومى "حياة كريمة" المشروع الأكبر على مستوى العالم من حيث عدد المستفيدين، والبالغ عددهم في مرحلته الأولى فقط 18 مليون مواطن يعيشون في حوالي 1500 قرية، وتتجاوز تكلفة تنفيذ مرحلته الأولى فقط 350 مليار جنيه، وبعدد مشروعات يبلغ 23 ألف مشروع.

وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ان المشروع القومى "حياة كريمة " يستهدف خفض الفقر متعدد الأبعاد، ومعالجة الفجوات التنموية بين المحافظات، موضحةً أن محافظات الصعيد تستحوذ على 68% من مخصصات المرحلة الأولى بعدد مستفيدين يشكلون 61% من جملة المستفيدين من المرحلة الأولى .

وأكد التقرير أن المشروع يحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تتجاوز نسبة الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان 70% من مُخصصات المرحلة الأولى.

وفي مجال مياه الشرب، أوضح التقرير أنه تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 248 محطة مياه شرب، و1380 مشروعا مد وتدعيم شبكات مياه شرب بأطوال 5.4 ألف كم، والانتهاء من 1292 مشروع وصلات مياه شرب منزلية بعدد 455 ألف وصلة مياه شرب، لينتج عنها زيادة عدد المشتركين بخدمة مياه الشرب بنسبة 14% في قرى المرحلة الأولى بين عامي 2021 و2024، ومن المستهدف زيادة التغطية بمياه الشرب النقية من 97% إلى 100%.



