شكرا لقرائتكم خبر عن التحول الأخضر بالاتحاد الأوروبى يتكلف 1.3 تريليون يورو سنويا حتى 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تقرير اقتصادي أن التحول الأخضر في الاتحاد الأوروبي قد يتكلف 1.3 تريليون يورو سنويًا حتى عام 2030، و1.54 تريليون يورو سنويًا حتى عام 2050.



وذكر التقرير - الذي نشرته منصة (أويل برايس) - أن التكلفة المرتفعة لهذا التحول تتطلب زيادة الضرائب، وإعانات الدعم وربما استراتيجيات وطنية للاستثمار الأخضر، لافتة إلى تواجد مخاوف بشأن الدعم العام لعملية الانتقال؛ بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والضرر المحتمل على القدرة التنافسية للشركات.



وأضافت أن تمويل المناخ هو موضوع ساخن للغاية في الوقت الحالي وقد فشل مندوبو مؤتمر الأطراف الثاني في الاتفاق على صفقة سخية بالقدر الكافي لتحقيق التحول في الدول النامية..وفي الولايات المتحدة، كشف مشروع (فيريتاس) أن وكالة حماية البيئة كانت تقوم بتحويل المليارات إلى منظمات الناشطين بمجال المناخ قبل رئاسة ترامب لضمان استمرار الضغط على الحكومة.



وتابعت أنه في الاتحاد الأوروبي وضع أحد مراكز الأبحاث ثمنًا لعملية التحول ولا يستطيع الاتحاد الأوروبي تحمل تكاليف ذلك، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي - ممثلًا بذراعه التنفيذي "المفوضية" - يحذف أية تكاليف أخرى من خططه المالية للمرحلة الانتقالية.



وذكر أن بناء القدرة التصنيعية المحلية بما يتماشى مع التكنولوجيا الانتقالية الأوروبية سيتطلب استثمارات إضافية بقيمة 100 مليار يورو سنويًا بين 2025 و2030.