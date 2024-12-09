شكرا لقرائتكم خبر عن قبول استقالة الرئيس التنفيذي لـ«عناية للتأمين» والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الاستقالة، اعتبارا من بتاريخ 9 شعبان 1446هـ الموافق 08 فبراير 2025م.

وأضافت أن الاستقالة جاءت لأسباب شخصية. الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني، أمس، قبول استقالة سلطان بن محمد بن حسن عبدالرؤوف من منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية ولجنة الاستثمار.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الاستقالة، اعتبارا من بتاريخ 9 شعبان 1446هـ الموافق 08 فبراير 2025م.وأضافت أن الاستقالة جاءت لأسباب شخصية.