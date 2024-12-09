الاقتصاد

قبول استقالة الرئيس التنفيذي لـ«عناية للتأمين»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن قبول استقالة الرئيس التنفيذي لـ«عناية للتأمين» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة عناية للتأمين التعاوني، أمس، قبول استقالة سلطان بن محمد بن حسن عبدالرؤوف من منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية ولجنة الاستثمار.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الاستقالة، اعتبارا من بتاريخ 9 شعبان 1446هـ الموافق 08 فبراير 2025م.
وأضافت أن الاستقالة جاءت لأسباب شخصية.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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