شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «المتحدة للتأمين» يوصي بخفض رأس المال لإطفاء الخسائر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين التعاوني في إجتماعه، أمس، إلى الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة بتخفيض رأس مال الشركة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن رأس المال قبل التخفيض 400 مليون ريال، فيما يصبح بعد التخفيض 300 مليون ريال، إذ تبلغ نسبة التخفيض 25%.
وأضافت أن عدد الأسهم قبل التخفيض 40 مليون سهم، فيما يصبح بعد التخفيض 30 مليون سهم.
وأفادت بأن سبب تخفيض رأس المال إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء مبلغ وقدره 100 مليون ريال من الخسائر المتراكمة.
وأوضحت أن طريقة تخفيض رأس المال عبر إلغاء 10 ملايين سهم من أسهم الشركة بواقع تخفيض 0.25 سهم لكل سهم.
وذكرت أنه لا يوجد أثر جوهري من تخفيض رأس المال على التزامات، أو عمليات، أو آداء الشركة المالي أو التشغيلي أو التنظيمي، ولن تتغير نسبة ملكية أي مساهم نتيجة تخفيض رأس المال.
ولفتت إلى أن تاريخ التخفيض سيكون نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي يتقرر فيها تخفيض رأس المال.
وتخضع توصية مجلس الإدارة لموافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية للشركة.
ونوهت بالإعلان لاحقاً عند تعيين مستشار مالي وكذلك عند تقديم ملف طلب تخفيض رأس المال لهيئة السوق المالية لأخذ موافقتها.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن رأس المال قبل التخفيض 400 مليون ريال، فيما يصبح بعد التخفيض 300 مليون ريال، إذ تبلغ نسبة التخفيض 25%.
وأضافت أن عدد الأسهم قبل التخفيض 40 مليون سهم، فيما يصبح بعد التخفيض 30 مليون سهم.
وأفادت بأن سبب تخفيض رأس المال إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء مبلغ وقدره 100 مليون ريال من الخسائر المتراكمة.
وأوضحت أن طريقة تخفيض رأس المال عبر إلغاء 10 ملايين سهم من أسهم الشركة بواقع تخفيض 0.25 سهم لكل سهم.
وذكرت أنه لا يوجد أثر جوهري من تخفيض رأس المال على التزامات، أو عمليات، أو آداء الشركة المالي أو التشغيلي أو التنظيمي، ولن تتغير نسبة ملكية أي مساهم نتيجة تخفيض رأس المال.
ولفتت إلى أن تاريخ التخفيض سيكون نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي يتقرر فيها تخفيض رأس المال.
وتخضع توصية مجلس الإدارة لموافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية للشركة.
ونوهت بالإعلان لاحقاً عند تعيين مستشار مالي وكذلك عند تقديم ملف طلب تخفيض رأس المال لهيئة السوق المالية لأخذ موافقتها.