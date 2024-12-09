شكرا لقرائتكم خبر عن الحج السياحى.. تعرف على الإجراءات الخاصة بالبوابة المصرية الموحدة للحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاءت الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي لعام 1446هــ، والتي اعتمدها وزير السياحة والآثار شريف فتحي، لتتضمن الإجراءات الخاصة بالبوابة المصرية الموحدة للحج

وهذه الإجراءات هى:

− تقوم الشركات السياحية بتسجيل طلبات المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخليةhttps://hij.moi.gov.eg عبر شبكه المعلومات الدولية ( الإنترنت)، ولا يُقبل طلب الحج المدرج من الشركة علي البوابة حال عدم إدراج بيانات الحالة الصحية للمواطنين.

− يتم الإعلان عن نتيجة القرعة في المواعيد المقررة عبر وسائل الإعلام المختلفة، وإتاحتها من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج تحقيقاً لمبدأ الشفافية.

− عقب إجراء القرعة الإلكترونية يقوم الموقع الإلكتروني بتحديد المواطنين الناجحين بالقرعة ويتم إنشاء قائمه إنتظار وفقاً للترتيب الإلكتروني.

− يجب على جميع الشركات السياحية الإلتزام بدقة البيانات التي يتم إدخالها على الموقع الإلكتروني، وتُعتبر الشركة مسئولة مسئولية كاملة عن صحة البيانات وعن أي أخطاء تقع بها وفقاً لما أثبتته على ذلك الموقع.

− إدخال الجوازات يكون لكل شركة على حده بالحساب الخاص بها حتى لو متضامنة مع شركة أخرى.