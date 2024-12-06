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شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام.. انتعاش قوي بسوق العمل الأمريكي خلال نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجل سوق العمل الأمريكي انتعاشًا في شهر نوفمبر الماضي، حيث أضاف 227 ألف وظيفة فيما يعد انتعاشًا قويًا.
ويأتي هذا مقارنة بالشهر السابق، عندما أدت آثار الإضرابات والأعاصير إلى تقليص كبير في كشوف رواتب أصحاب العمل.
ورفعت الحكومة تقديراتها لنمو الوظائف في سبتمبر وأكتوبر معا بواقع 56 ألف وظيفة.
وأظهر تقرير اليوم الجمعة، الصادر عن تقرير وزارة العمل ارتفاع معدل البطالة من 4.1% في أكتوبر إلى 4.2% الذي لا يزال منخفضًا.
كما كشف التقرير عن أحدث دليل على أن سوق العمل الأمريكي لا يزال قويًا، رغم أنه فقد زخما كبيرًا من طفرة التوظيف في 2023-2021، عندما كان الاقتصاد ينتعش من الركود بسبب جائحة فيروس كورونا.
ويرجع التباطؤ التدريجي في سوق العمل بشكل جزئي، لارتفاع معدلات الفائدة التي أدخلها بنك الاحتياطي الفيدرالي في سعيه لاحتواء التضخم.
وفي تحد للتوقعات، استمر الاقتصاد في النمو رغم ارتفاع معدلات الاقتراض للمستهلكين والشركات، ولكن منذ أوائل العام الجاري، سجل سوق العمل تباطؤًا ملحوظًا.
وتراجع المؤشر الرئيسي للأسواق الإقليمية بنسبة 0.2%ة مع تراجع الأسهم في اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا.
بينما سجلت الأسهم في هونغ كونغ والصين مكاسب متواضعة، فيما جاءت هذه التداولات بعد انخفاض بنسبة 0.2% في مؤشر "إس أند بي 500".
وتراجع بنسبة 0.3% في مؤشر "ناسداك 100" يوم الخميس، وهو أول تراجع لهما في خمس جلسات.
ويأتي هذا مقارنة بالشهر السابق، عندما أدت آثار الإضرابات والأعاصير إلى تقليص كبير في كشوف رواتب أصحاب العمل.
سوق العمل الأمريكيوارتفع نمو التوظيف في الشهر الماضي بشكل كبير من المكاسب الضئيلة التي بلغ قوامها 36 ألف وظيفة فقط في أكتوبر الماضي.
ورفعت الحكومة تقديراتها لنمو الوظائف في سبتمبر وأكتوبر معا بواقع 56 ألف وظيفة.
وأظهر تقرير اليوم الجمعة، الصادر عن تقرير وزارة العمل ارتفاع معدل البطالة من 4.1% في أكتوبر إلى 4.2% الذي لا يزال منخفضًا.
الأجور في أمريكاوارتفعت الأجور في الساعة بنسبة 0.4% من أكتوبر إلى نوفمبر و4% عن العام السابق وهي أرقام قوية وأعلى قليلًا مما توقعه المحللون.
كما كشف التقرير عن أحدث دليل على أن سوق العمل الأمريكي لا يزال قويًا، رغم أنه فقد زخما كبيرًا من طفرة التوظيف في 2023-2021، عندما كان الاقتصاد ينتعش من الركود بسبب جائحة فيروس كورونا.
ويرجع التباطؤ التدريجي في سوق العمل بشكل جزئي، لارتفاع معدلات الفائدة التي أدخلها بنك الاحتياطي الفيدرالي في سعيه لاحتواء التضخم.
أسعار الفائدة في أمريكاورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 11 مرة في غضون عامي 2022 و2023.
وفي تحد للتوقعات، استمر الاقتصاد في النمو رغم ارتفاع معدلات الاقتراض للمستهلكين والشركات، ولكن منذ أوائل العام الجاري، سجل سوق العمل تباطؤًا ملحوظًا.
وول ستريتكانت هبطت الأسهم الآسيوية في تداولات اليوم الجمعة، بعد انخفاض في وول ستريت.
وتراجع المؤشر الرئيسي للأسواق الإقليمية بنسبة 0.2%ة مع تراجع الأسهم في اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا.
بينما سجلت الأسهم في هونغ كونغ والصين مكاسب متواضعة، فيما جاءت هذه التداولات بعد انخفاض بنسبة 0.2% في مؤشر "إس أند بي 500".
وتراجع بنسبة 0.3% في مؤشر "ناسداك 100" يوم الخميس، وهو أول تراجع لهما في خمس جلسات.