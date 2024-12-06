شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستقر في تعاملات الأسواق الأسيوية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة بعد تجاوزه الـ50 جنيه.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم خلال 2024.. قيمة التجارة العالمية ترتفع إلى مستوى قياسي

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات المبكرة في الأسواق الأسيوية اليوم الجمعة، لكنها تتجه صوب الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، في حين ينصب التركيز على بيانات الوظائف بالولايات المتحدة المقررة في وقت لاحق، بحثًا عن مؤشرات عن مسار خفض أسعار الفائدة.وسجل الذهب في المعاملات الفورية 2631.60 دولارًا للأوقية (الأونصة) ليتراجع بنحو 0.8% منذ بداية الأسبوع، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2654.70 دولارًا للأوقية. وفي المعادن النفيسة الأخرى، استقرت أسعار الفضة مسجلة 31.31 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.3% إلى 935.99 دولارًا، وصعد البلاديوم 0.3% إلى 965.85 دولارًا.