شكرا لقرائتكم خبر عن الاضطرابات السياسية في كوريا الجنوبية تطيح بالعملة والاقتصاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض وون كوريا الجنوبية مقابل الدولار الأمريكي بعد أن أعلن الرئيس الجنوبي يون سوك يول الأحكام العرفية في البلاد وألغاها بعد ساعات معدودة ما أدى إلى اضطراب في الأسواق المحلية والدولية، وفق ما ذكرت منصة إنفيستينج. ارتفاع الدولار مقابل الوون الكوري على إثر الإعلان المفاجئ ارتفع الدولار الأمريكي بنحو 1% مقابل الوون بعدما ارتفع بنحو 2.7% في وقت سابق من يوم الثلاثاء.

أدى إعلان يون لأن تسجل عملة البلاد أدنى مستوى لها في عامين مقابل الدولار.

واتهم يون نواب المعارضة بالسيطرة على البرلمان وإدخال البلاد في أزمة سياسية.

وهبطت أسهم شركة "سامسونج" للإلكترونيات، أكبر شركة في البلاد، بنسبة 3%. صناديق الاستثمار الكورية تتراجع ولم تفرض هذه الخطوة في رابع أكبر اقتصاد في آسيا منذ عام 1980.

وتراجعت صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة وأسهم الشركات الكورية المدرجة في الولايات المتحدة بعد هذه الأنباء قبل أن تبدأ في التعافي بعد أن صوت برلمان البلاد على رفع الأحكام العرفية. حذر المستثمرين من أسواق آسيا وأدت الفوضى السياسية في كوريا الجنوبية إلى وضع المستثمرين في آسيا في موقف دفاعي ما يشير إلى اتجاه سوقي حذر في أنحاء القارة يوم الأربعاء على الرغم من مرونة وول ستريت إزاء الإعلان الكبير.

كان للإعلان الأولي تأثير فوري على الوون حيث انخفض إلى أدنى مستوى له في عامين مقابل الدولار وكان على وشك تسجيل أكبر خسارة له في يوم واحد منذ 9 نوفمبر 2016 وهو اليوم التالي لانتخابات الولايات المتحدة عام 2016 التي جلبت دونالد ترامب إلى السلطة وبدأت العد التنازلي لحرب تجارية وشيكة مع الصين. وضع غير مرغوب فيه للعملة الكورية الجنوبية ووفق هذه التطورات، قال محللون إنه هذا قد أدى إلى ترسيخ وضع الوون غير المرغوب فيه باعتباره أسوأ العملات الآسيوية الرئيسية أداءً مقابل الدولار هذا العام مما أدى إلى ارتفاع خسائره منذ بداية العام إلى ما يقرب من 10%.

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كما يعد مؤشر كوسبي القياسي أحد أسوأ مؤشرات الأسهم أداءً في آسيا هذا العام 2024 حيث انخفض بنحو 6% منذ بداية العام عند إغلاق يوم الثلاثاء.

ولكن يبدو أن عدم التمادي في الاجراءات قد أعاد الشعور بالهدوء، فرغم أن وون مازال ضعيفاً ولكنه استعاد أكثر من نصف خسائره التي تكبدها أمس الثلاثاء.

وتشير العقود الآجلة لمؤشر كوسبي المتداولة في بورصة يوركس إلى انخفاض بنحو 0.3% فقط عند افتتاح سوق الأسهم في سيول. تأثيرات اقتصادية أخرى وفي أماكن أخرى في آسيا، وصلت الروبية الهندية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق في حين بلغ اليوان الصيني أدنى مستوى له في 13 شهرا ويبدو على استعداد للانخفاض إلى ما دون 7.30 مقابل الدولار حيث يتوقع التجار أن بكين ستسمح له بالانزلاق مع تصاعد التوترات التجارية مع واشنطن.

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أعلنت الصين يوم الثلاثاء حظر صادرات "المواد ذات الاستخدام المزدوج" المتعلقة بالمعادن الرئيسية مثل الجاليوم والجرمانيوم والانتيمون والمواد شديدة الصلابة إلى الولايات المتحدة.

جاء ذلك بعد 24 ساعة من شن الولايات المتحدة حملة ثالثة صارمة في ثلاث سنوات على صناعة أشباه الموصلات في الصين مما أدى إلى الحد من الصادرات إلى 140 شركة. تأثير خافت على الأسهم الأمريكية على إثر إعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية تغطي حالة من الحذر والقلق على أنحاء آسيا بينما تبدو التقلبات في السوق الأمريكية في الوقت الحالي خافتة إلى حد كبير فقد سجل "مؤشر الخوف" أدنى مستوياته منذ يوليو.