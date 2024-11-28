شكرا لقرائتكم خبر عن الصين مهددة بخسارة 1% من ناتجها المحلي في 2025 بسبب ترامب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خلال حملته الانتخابية، وعد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية باهظة على الواردات الصينية كجزء من حزمة من التدابير التجارية التي تتبنى شعار "أمريكا أولا" لكن خبراء الاقتصاد يقولون إن القيام بذلك قد يؤدي إلى تسريع وتيرة التضخم داخل الولايات المتحدة بشكل كبير، ويضر بالاقتصاد الصيني بشدة، وفق ما ذكرت صحيفة "إيشيا فايننشال". تضرر الصين من رسوم ترامب من المتوقع فرض رسوم جمركية بنسبة تقترب من 40% على واردات الصين في عهد ترامب، وهو ما يهدد ثاني أكبر اقتصاد في العالم بخسارة 1% من ناتجه المحلي في 2025. ويرى خبراء اقتصاد كثر أن ترامب سيفرض بعض من هذه الرسوم الجمركية أوائل العام المقبل.

وكان متوسط تقديراتهم 38% مع توقعات تتراوح بين 15% و60% في بعض السلع بينما قال بعض آخر إن ترامب سيقاوم فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 60% على السلع الصينية.

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وقال كبير خبراء الاقتصاد في بنك "إيه إن زد" ريموند يونج: "نتوقع أن تعيد الإدارة الأمريكية الجديدة تطبيق الخطة الأصلية لترامب 1.0"، مقدراً أن متوسط التعريفات الجمركية على السلع الصينية قد يرتفع بنسبة 32-37%. رسوم ترامب السابقة على الصين في ولايته الأولى، فرض ترامب تعريفات جمركية تتراوح بين 7.5% و25% على الصين.

وقال خبراء في وقت سابق إن الرسوم الجمركية التي يخطط ترامب لفرضها على الواردات - من الصين وحول العالم - من شأنها أن تقلب تدفقات التجارة العالمية وترفع التكاليف.

ويروج بعض أنصار ترامب إلى إنه يمكن الحصول من خلال التعريفات من الصين والربح لمبلغ يصل إلى400 مليار دولار. ضربة كبيرة لنمو الصين فيما يتعلق بالتأثير المحتمل على الصين، توقع الاقتصاديون أن تؤدي الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة إلى خفض النمو الاقتصادي للصين في عام 2025 بنحو 0.5 إلى 1.0% حيث إن الاقتصاد الصيني في وضع أكثر ضعفا مما كان عليه خلال فترة ولاية ترامب الأولى، فالاقتصاد الصيني صاحب ثاني أكبر اقتصاد في العالم يواجه العديد من التحديات المعاكسة بما في ذلك الركود العقاري المطول وديون تقدر بتريليونات الدولارات تثقل كاهل الحكومات المحلية علاوة على ضعف الطلب المحلي.

وقال مو جي كبير خبراء الاقتصاد الصيني في بنك "دي بي إس": "ستكون الصادرات ركيزة أساسية للنمو مع صمود الطلب العالمي على الرغم من أن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة قد تؤدي إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة". انتقام الصين من رسوم ترامب من المتوقع أن تتخذ الصين إجراءات انتقامية ضد أي رسوم جمركية أمريكية.

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وحذر الرئيس الصيني شي جين بينج الولايات المتحدة من أن "حق التنمية في الصين" يشكل خطا أحمر "لا يجوز الطعن فيه أو تجاوزه" وإن هذا يشكل أحد "أهم الحواجز وشبكات الأمان" للعلاقات بين الولايات المتحدة والصين. تحذير مبطن إلى ترامب أدلى شي بهذه التعليقات خلال اجتماعه الأخير مع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، مما جعلها بمثابة تحذير مبطن لترامب.

ومن المرجح أيضا أن تكشف الصين عن تدابير تحفيزية جديدة في الأسابيع المقبلة للمساعدة في حماية الاقتصاد من أي توترات تجارية مع الولايات المتحدة، بحسب المحللين.