شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب فى مصر من عيار 21 يسجل 3650 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء خلال التعاملات الصباحية بعد ارتفاع بحوالي 20 جنيها، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3650 جنيها الآن.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4177 جنيها.

عيار 21 يسجل 3650 جنيها.

عيار 18 يسجل 3129 جنيها.

الجنيه الذهب 29200 جنيها.

دعائم حركة الذهب

استمر تصعيد الحرب بين روسيا وأوكرانيا حيث أطلقت روسيا صاروخاً فرط صوتي حديث وذلك بعد أن غيرت روسيا عقيدتها النووية رداً على موافقة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على استخدام كييف لأسلحة غربية متقدمة لضرب الأراضي الروسية.



التوترات الجيوسياسية والمخاوف في الأسواق المالية دفعتها إلى الذهب كملاذ آمن لتتخطى مكاسبه هذا الأسبوع السلع الأخرى، ليعوض معظم الخسائر التي تكبدها خلال الأسبوعين الماضيين، إلا أنه يبقى بعيداً عن أعلى مستوى تاريخي سجله في أكتوبر الماضي.