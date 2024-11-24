شكرا لقرائتكم خبر عن «دار المعدات»: صدور نقض لحكم صادر لشركة تابعة ضد «نوبكو» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة دار المعدات الطبية والعلمية صدور نقص للحكم النهائي بموجب قرار من المحكمة العليا بإلزام الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية "نوبكو" بأن تدفع لشركة رؤى الحماية (شركة تابعة)، نحو 61.2 مليون ريال.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 17 أكتوبر 2023، صدور واستلام صك حكم الاستئناف رقم (4530302736) وتاريخ 01-04-1445هـ مصدقاً ومذيلاً بالصيغة التنفيذية من دائرة الاستئناف الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض، إذ قضت الدائرة بإصدار الحكم النهائي وإلزام الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو) أن تدفع لشركة رؤى الحماية (شركة تابعة) 61.2 مليون ريال.
وقالت الشركة: إن الحكم النهائي جرى إحالته إلى دائرة استئنافية أخرى لدراسة اعتراض الشركة الوطنية للشراء الموحد (نوبكو) عن الحكم الابتدائي الصادر من الدائرة الثالثة عشر في المحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 26-01-1445هـ الموافق 13-08-2023م.
وكانت الشركة قد أوضحت أن المبلغ يتوزع إلى: (60,568,458.65)، إضافة إلى 135 ألف ريال لقاء أتعاب الخبرة في القضية، و500 ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنه قد تم تقديم الحكم لمحكمة التنفيذ لتنفيذه.
ونوهت بإعادة دراسة أوراق القضية، وقد تحدد موعد جلسة الاستئناف القادمة يوم الأربعاء بتاريخ 03-06-1446هـ الموافق 04-12-2024م.
وأشارت إلى أنها تتابع المستجدات بهذا الشأن والإعلان عن أي تطور جوهري أولاً بأول.
وأفادت بأنه لا يوجد أي تغيير بالتكاليف المرتبطة بالحدث، وحالياً لا يوجد أي تكاليف مرتبطة بالحدث خلال الفترة الحالية.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 17 أكتوبر 2023، صدور واستلام صك حكم الاستئناف رقم (4530302736) وتاريخ 01-04-1445هـ مصدقاً ومذيلاً بالصيغة التنفيذية من دائرة الاستئناف الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض، إذ قضت الدائرة بإصدار الحكم النهائي وإلزام الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو) أن تدفع لشركة رؤى الحماية (شركة تابعة) 61.2 مليون ريال.
وقالت الشركة: إن الحكم النهائي جرى إحالته إلى دائرة استئنافية أخرى لدراسة اعتراض الشركة الوطنية للشراء الموحد (نوبكو) عن الحكم الابتدائي الصادر من الدائرة الثالثة عشر في المحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 26-01-1445هـ الموافق 13-08-2023م.
وكانت الشركة قد أوضحت أن المبلغ يتوزع إلى: (60,568,458.65)، إضافة إلى 135 ألف ريال لقاء أتعاب الخبرة في القضية، و500 ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنه قد تم تقديم الحكم لمحكمة التنفيذ لتنفيذه.
ونوهت بإعادة دراسة أوراق القضية، وقد تحدد موعد جلسة الاستئناف القادمة يوم الأربعاء بتاريخ 03-06-1446هـ الموافق 04-12-2024م.
وأشارت إلى أنها تتابع المستجدات بهذا الشأن والإعلان عن أي تطور جوهري أولاً بأول.
وأفادت بأنه لا يوجد أي تغيير بالتكاليف المرتبطة بالحدث، وحالياً لا يوجد أي تكاليف مرتبطة بالحدث خلال الفترة الحالية.