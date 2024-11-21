شكرا لقرائتكم خبر عن بتكوين تقترب أكثر من سعر 100 ألف دولار ومشتريات بالمليارات والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع صاروخي في بتكوين ارتفع سعر العملة المشفرة في الآونة الأخيرة بأكثر من 1% إلى 95001.40 دولار وفقًا لبيانات "كوين ميتريكس".

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وسجلت بيتكوين أرقاما قياسية جديدة بانتظام منذ الانتخابات الرئاسية الأمريكية وإن كان ذلك بزيادات أصغر منذ تلاشى الارتفاع الذي أعقب الانتخابات الأسبوع الماضي على أمل أن يفتتح ترامب عصرا صديقا للعملات المشفرة للصناعة والذي يتضمن المزيد من التنظيم الداعم واحتياطي أو مخزون استراتيجي وطني محتمل من عملة البيتكوين. بيتكوين تقترب أكثر من 100 ألف دولار يراقب المتداولون هذا الأسبوع عن كثب تعيينات ترامب لمنصب وزير الخزانة ورئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

وقال جويل كروجر استراتيجي السوق في مجموعة "لاميكس": "ما زلنا في مرحلة المراقبة والتسعير السوفي المدفوعة بالحالة الترامبية".

وأشار كروجر إلى "التبني المؤسسي المتنامي للعملات المشفرة من بعد الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبيتكوين والإيثريوم هذا العام لأنه يعد انعكاس آخر لنضج سوق العملات المشفرة". إنهاء العام على 135 ألف دولار يبدو أن عملة البيتكوين على استعداد لإنهاء عام 2024 على مستوى مرتفع حيث تشير الأنماط التاريخية إلى أن الأصول الرقمية من المقرر أن تسجل مستوى قياسي مرتفع في ديسمبر، وفق ما ذكر موقع فاين بولد.

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وفقًا لخبير تداول العملات المشفرة علي مارتينيز فهناك أوجه تشابه مذهلة بين حركة سعر البيتكوين الحالية وارتفاعها في ديسمبر 2020 مما يشير إلى أن العملة قد تصل إلى 135000 دولار بحلول ديسمبر 2024.

أبرزت توقعات مارتينيز هياكل أسعار متطابقة ومستويات مؤشر القوة النسبية بين ديسمبر 2020 ونوفمبر 2024 مما يشير إلى استمرار الاتجاه الصعودي. توقعات سعر بتكوين في الأمد القريب ويتوقع مارتينيز ارتفاعًا إلى 108000 دولار في الأمد القريب يليه تصحيح قصير إلى 99000 دولار قبل أن يرتفع سعر البيتكوين إلى 135000 دولار بما يجعل هذا التوقع يتماشى مع توقع مارتينيز السابق بأن البيتكوين من المرجح أن ترتفع إلى 138000 دولار قبل أن تشهد تراجعًا.

واكتسب هذا التوقع مصداقية مع زيادة احتمال وصول البيتكوين إلى 100 ألف دولار بعد أن تجاوز الأصل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 95 ألف دولار.

وأشار تحليل لــ"كرايبنيفيو" أيضًا إلى أن عملة البيتكوين قد تقترب من 97 ألف دولار خلال الأيام القليلة المقبلة. الدمام - شريف احمد - ارتفعت عملة البيتكوين إلى ما يزيد عن 95 ألف دولار للمرة الأولى وسط مشتريات بالمليارات من جانب المؤسسات للعملة المشفرة، ومع استمرار المتداولين في تحضيرات عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، ووزن خيارات الاستثمار بصناديق التداول في البيتكوين، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.ارتفع سعر العملة المشفرة في الآونة الأخيرة بأكثر من 1% إلى 95001.40 دولار وفقًا لبيانات "كوين ميتريكس".اقرأ أيضاً: لماذا صعدت بيتكوين لأعلى مستوى منذ يونيو.. وما توقعاتها؟وسجلت بيتكوين أرقاما قياسية جديدة بانتظام منذ الانتخابات الرئاسية الأمريكية وإن كان ذلك بزيادات أصغر منذ تلاشى الارتفاع الذي أعقب الانتخابات الأسبوع الماضي على أمل أن يفتتح ترامب عصرا صديقا للعملات المشفرة للصناعة والذي يتضمن المزيد من التنظيم الداعم واحتياطي أو مخزون استراتيجي وطني محتمل من عملة البيتكوين.يراقب المتداولون هذا الأسبوع عن كثب تعيينات ترامب لمنصب وزير الخزانة ورئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.وقال جويل كروجر استراتيجي السوق في مجموعة "لاميكس": "ما زلنا في مرحلة المراقبة والتسعير السوفي المدفوعة بالحالة الترامبية".وأشار كروجر إلى "التبني المؤسسي المتنامي للعملات المشفرة من بعد الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبيتكوين والإيثريوم هذا العام لأنه يعد انعكاس آخر لنضج سوق العملات المشفرة".يبدو أن عملة البيتكوين على استعداد لإنهاء عام 2024 على مستوى مرتفع حيث تشير الأنماط التاريخية إلى أن الأصول الرقمية من المقرر أن تسجل مستوى قياسي مرتفع في ديسمبر، وفق ما ذكر موقع فاين بولد.اقرأ أيضاً: ⁠لماذا تواصل العملات المشفرة الارتفاع.. وما توقعات بيتكوين؟وفقًا لخبير تداول العملات المشفرة علي مارتينيز فهناك أوجه تشابه مذهلة بين حركة سعر البيتكوين الحالية وارتفاعها في ديسمبر 2020 مما يشير إلى أن العملة قد تصل إلى 135000 دولار بحلول ديسمبر 2024.أبرزت توقعات مارتينيز هياكل أسعار متطابقة ومستويات مؤشر القوة النسبية بين ديسمبر 2020 ونوفمبر 2024 مما يشير إلى استمرار الاتجاه الصعودي.ويتوقع مارتينيز ارتفاعًا إلى 108000 دولار في الأمد القريب يليه تصحيح قصير إلى 99000 دولار قبل أن يرتفع سعر البيتكوين إلى 135000 دولار بما يجعل هذا التوقع يتماشى مع توقع مارتينيز السابق بأن البيتكوين من المرجح أن ترتفع إلى 138000 دولار قبل أن تشهد تراجعًا.واكتسب هذا التوقع مصداقية مع زيادة احتمال وصول البيتكوين إلى 100 ألف دولار بعد أن تجاوز الأصل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 95 ألف دولار.وأشار تحليل لــ"كرايبنيفيو" أيضًا إلى أن عملة البيتكوين قد تقترب من 97 ألف دولار خلال الأيام القليلة المقبلة.