شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع شركات السيارات والعقارات.. الأسهم الأوروبية تغلق على استقرار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملاتها اليوم، على استقرار.

وأنهى المؤشر (ستوكس 600) الأوروبي تعاملاته مستقرًا عند 500.53 نقطة، وكان قد تراجع لرابع جلسة على التوالي مسجلًا أطول سلسلة خسائر في أكثر من شهرين. مؤشرات الأسهم الأوروبية وتخلت البورصات الرئيسة في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا عن مكاسبها المبكرة وأنهت الجلسة على تراجع، وقادت أسهم السيارات التراجع الذي سجلته القطاعات، إذ انخفضت 1.2 بالمئة.

كما تراجعت أسهم العقارات شديدة التأثر بأسعار الفائدة الأكثر ضغطًا على المؤشر إلى 0.7 بالمئة.

