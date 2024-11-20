شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في مصر.. السوق يغلق على ارتفاع 50 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الذهب في مصر ارتفاعًا بختام تداولات اليوم عند مستويات 3745 جنيهًا للجرام من عيار 21، وهو الأكثر رواجًا في مصر، وذلك في ختام التعاملات المسائية اليوم.

سعر الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 4280 جنيها.

عيار 21 يسجل 3745 جنيهاً.

عيار 18 يسجل 3210 جنيها.

الجنيه الذهب 29960 جنيها.

توقع بنك يو بي إس أن ترتفع أسعار الذهب العالمية إلى مستويات قياسية جديدة بحلول نهاية العام المقبل، وهو توقع مشابه لما ذكره المصرف الأمريكي الشهير، جولدمان ساكس، بشأن استمرار المكاسب مع توسع البنوك المركزية في زيادة احتياطياتها من الذهب.

وأشار محللو "يو بي إس"، ومن بينهم ليفي سبري ولاكلان شو، إلى أن هناك احتمالاً لفترة من الاستقرار بالأسعار بسبب قوة الدولار والمخاوف من تأثير التحفيز المالي الأمريكي المحتمل على ارتفاع أسعار الفائدة قبل أن يبدأ الذهب في الصعود مرة أخرى.