شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات.. الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع أمام اليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني اليوم انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجل ارتفاعًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "يورو".

وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2647 دولار أمريكي، بانخفاض 0.37 %.

فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.2014 يورو بارتفاع 0.39 %.

