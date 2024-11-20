الاقتصاد

أسعار العملات.. الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع أمام اليورو

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واس - لندن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني اليوم انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجل ارتفاعًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "يورو".
وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2647 دولار أمريكي، بانخفاض 0.37 %.
فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.2014 يورو بارتفاع 0.39 %.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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