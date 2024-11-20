شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 20-11-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 20-11-2024.

إيقاف تداول 9 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء وهم: فرتيكا للصناعة والتجارة، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، والعربية للمحابس، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، وبريميم هيلثكير جروب، والنيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، وحق اكتتاب شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية.



البورصة تخسر 3 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع للمؤشرات، للجلسة الرابعة على التوالي، باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70"، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.238 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 2.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 96.1 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.72% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.45%، والعرب على 6.82%، واستحوذت المؤسسات على 18.38% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.61%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 59 مليون جنيه، 40.6 مليون جنيه، 6.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 28 مليون جنيه، 457.5 ألف جنيه، 77.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 30587 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 37927 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 13423 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 8283 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 11459 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 3157 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.04% ليغلق عند مستوى 8823 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 1824 نقطة.

وصعدت أسهم 71 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 111 شركة، ولم تتغير مستويات 29 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- حق اكتتاب شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية النيل 1 بسعر إغلاق 43.970 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 16.79%.

- النيل للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 58.070 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.02%.

- الملتقى العربي للاستثمارات بسعر إغلاق 2.880 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.06%.

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 4.340 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.60%.

- لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي بسعر إغلاق 0.651 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.17%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- ريكاب للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 7.250 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.81%.

- بنك فيصل الإسلامي المصرية بالجنيه بسعر إغلاق 40.070 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.66%.

- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 19.630 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.85%.

- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 7.560 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.42%.

- جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 1.080 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.42%.