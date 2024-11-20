شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع 11 قطاعا بالبورصة بجلسة الأربعاء على رأسها "المقاولات" و"السياحة" والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع 11 قطاعًا على رأسها المقاولات والإنشاءات الهندسية، والسياحة والترفيه بنسبة 1.2%، وهبطت قطاعات الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية غير المصرفية، وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.6%، وانخفض قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والتجارة والموزعون بنسبة 0.5%.

كما تراجع قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.4%، ثم قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة، والموارد الأساسية بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.2%، فيما ارتفعت 4 قطاعات بالبورصة على رأسها مواد البناء، والعقارات بنسبة 0.7%، 0.6%، على التوالي، وصعد قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.1%، وقفز قطاع البنوك بنسبة 0.01%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع للمؤشرات، للجلسة الرابعة على التوالي، باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70"، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.238 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 2.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 96.1 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.72% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.45%، والعرب على 6.82%، واستحوذت المؤسسات على 18.38% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.61%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 59 مليون جنيه، 40.6 مليون جنيه، 6.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 28 مليون جنيه، 457.5 ألف جنيه، 77.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 30587 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 37927 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 13423 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 8283 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 11459 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 3157 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.04% ليغلق عند مستوى 8823 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 1824 نقطة.