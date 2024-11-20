البورصة المصرية تغلق على تباين

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تباين المؤشرات

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية اليوم تعاملاتها على تباين.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3 مليارات جنيه ليصل إلى مستوى 2.238 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 44 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق السندات، وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 2.9 مليار جنيه.وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية /إيجي إكس 30/ بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 30587.99 نقطة.فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 8283.85 نقطة.وشملت الانخفاضات مؤشر/إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقًا الذي تراجع بنحو 0.09% ليصل إلى مستوى 11459.08 نقطة.