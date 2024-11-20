شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتابع معدلات تسويق مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً صباح اليوم الأربعاء، مع مسئولى إحدى شركات التسويق العقاري والتطوير التابعة لبنك التعمير والإسكان، لمتابعة معدلات الشركة لتسويق بعض مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



وناقش المهندس شريف الشربيني، خطط تعظيم وتطوير دور شركات التسويق والتطوير العقاري، بحيث لا يقتصر دورها على التسويق العقاري فقط، بل يمتد دورها لتدخل فى مشروعات تطوير عمرانى بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في إطار اهتمام الوزارة حالياً بتعظيم دور تلك الشركات، وتسخير كل الإمكانات لتحقيق أهداف التنمية وتعظيم الموارد.



واستمع وزير الإسكان لشرح تفصيلى عن الموقف الحالى لخطط الشركة، لتسويق المشروعات السكنية التى تنفذها وزارة الإسكان من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مؤكداً ضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لخطط التسويق، ومتابعتها وتقييمها بشكل مستمر، للوصول إلى الأهداف المرجوة، وتعظيم الاستفادة من مخزون الوحدات لدى الهيئة، وتعظيم العوائد المالية.