شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط مكثف لوزارة الاتصالات خلال معرض Cairo ICT 2024 والان مع تفاصيل الخبر

شهد معرض Cairo ICT 2024 نشاطًا مكثفًا لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي نظمت عددًا من الفعاليات وورش العمل التخصصية بهدف تسليط الضوء على أحدث التقنيات والابتكارات الرقمية.

اليوم الأول

بدأت الفعاليات بورشة عمل نظمتها جامعة مصر للمعلوماتية تحت عنوان "بوابتك لعلوم المستقبل"، التي استعرضت أحدث التوجهات في مجالات علوم التكنولوجيا. كما عقدت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) بالتعاون مع مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات ورشة عمل بعنوان "الذكاء الاصطناعي التوليدي وهندسة البرمجيات.. الموجة الجديدة من الابتكار الرقمي".

اليوم الثاني

شارك المعهد القومي للاتصالات في جلسة بعنوان "فرص التوظيف بالمعهد القومي للاتصالات.. الوصول لوظائف المستقبل"، بينما تشارك "إيتيدا" في جلسة "دعم الصادرات المصرية من خدمات ومنتجات Export IT" التي ركزت على تعزيز الصادرات التكنولوجية، كما الوزارة في جلسة بعنوان "أجيال مصر الرقمية".

اليوم الثالث

تستعرض الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة مبادراتها في جلسة بعنوان "الطريق قدماً نحو توطين صناعة التكنولوجيا المساعدة لدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة"، كذلك تشارك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" في تقديم جلسات هامة مثل "تأمين المعاملات الإلكترونية" و"أجيال مصر الرقمية".

اليوم الرابع

تختتم فعاليات المعرض بجلسات متميزة تنظمها إيتيدا ومركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال (TIEC)، من بينها جلسة "مركز إبداع مصر الرقمية (كرياتيفا)"، بالإضافة إلى عروض حول "منصة إبداع مصر" و"الحاضنات التكنولوجية".

تعكس هذه الفعاليات التزام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدعم الابتكار الرقمي وبناء الكفاءات، تأكيدًا على دور مصر الريادي في صناعة التكنولوجيا.

جانب من اللقاءات

جانب من المؤتمر

شعار مصر الرقمية