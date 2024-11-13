شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 3635 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت ”الخليج 365” أسعار الذهب في مصر، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الأربعاء، بعد تراجع سعر المعدن النفيس في تعاملات أمس. سعر الذهب في مصر اليوم سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء في مصر، 4154.25 جنيه للبيع، و4125.75 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الأربعاء في مصر، 3808 جنيهات للبيع، و3782 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء في مصر، 3635 جنيها للبيع، و3610 جنيهات للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء في مصر، 3115.75 جنيه للبيع، و3094.25 جنيه للشراء. أسعار الذهب في مصر اليوم وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء في مصر، 2423.25 جنيه للبيع، و2406.75 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الأربعاء في مصر، 2077.25 جنيه للبيع، و2062.75 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في مصر، 29080 جنيها.