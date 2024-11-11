الاقتصاد

بالأرقام.. نتائج بورصة موسكو بعد إغلاق تعاملات الاثنين

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الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على ارتفاع بواقع 50.80 نقطة، ما نسبته 1.86%.
وجاء مقارنة بإقفال التداول السابق، ليبلغ 2785.36 نقطة.

نتائج بورصة موسكو

وبدوره، أنهى مؤشر RTS مرتفعًا بمقدار 15.25 نقطة، أي بنسبة 1.73%.

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وجاء مقارنة بالإغلاق السابق، ليصل إلى 895.77 نقطة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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