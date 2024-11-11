شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. نتائج بورصة موسكو بعد إغلاق تعاملات الاثنين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على ارتفاع بواقع 50.80 نقطة، ما نسبته 1.86%.
وجاء مقارنة بإقفال التداول السابق، ليبلغ 2785.36 نقطة.
وجاء مقارنة بالإغلاق السابق، ليصل إلى 895.77 نقطة.
وجاء مقارنة بإقفال التداول السابق، ليبلغ 2785.36 نقطة.
نتائج بورصة موسكووبدوره، أنهى مؤشر RTS مرتفعًا بمقدار 15.25 نقطة، أي بنسبة 1.73%.
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