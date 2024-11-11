شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. نتائج بورصة موسكو بعد إغلاق تعاملات الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

نتائج بورصة موسكو

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الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على ارتفاع بواقع 50.80 نقطة، ما نسبته 1.86%.وجاء مقارنة بإقفال التداول السابق، ليبلغ 2785.36 نقطة.وبدوره، أنهى مؤشر RTS مرتفعًا بمقدار 15.25 نقطة، أي بنسبة 1.73%.وجاء مقارنة بالإغلاق السابق، ليصل إلى 895.77 نقطة.