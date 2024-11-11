شكرا لقرائتكم خبر عن بريليانت ديزاين وفودافون إنترناشونال "يو كيه" يؤسسان لمشروع مشترك بالمملكة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

تلقى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اخطارا يفيد باعتزام كل من شركة بريليانت ديزاين "بى فى آى" ليميتد - وهى شركة تابعة ومملوكة بأكملها لشركة سي كي هاتشيسون هولدينجز ليميتد - وشركة فودافون إنترناشونال أوبيراشنز ليميتد "يو كيه" دمج أعمالهما التجارية الخاصة بالاتصالات من خلال إنشاء مشروع مشترك تقتصر أنشطته على المملكة المتحدة.

وتعمل شركة سي كى هاتشيسون هولدينجز ليميتد في مصر في مجال محطات شحن الحاويات، بينما تعمل شركة فودافون إنترناشونال أوبيراشنز ليميتد (يو كيه) وأطرافها المرتبطة فى مصر فى سوق خدمات المحمول (Mobile Services) وفي سوق خدمات النطاق العريض الثابت (Fixed Broadband Services).

وأعلن جهاز حماية المنافسة في وقت سابق، الموافقة على عدة طلبات استحواذ في السوق المصرية، من بينها استحواذ شركة كونتريريان كابيتال مانيجمنت ال ال سي، وشركة سكويربوينت اوبس ال ال سي، وشركة الباكور كابيتال ال ال بي على أسهم في شركة كونسوليس، كما قررت الموافقة على ملف الإخطار الخاص باستحواذ شركة كونتريريان كابيتال مانيجمنت ال ال سي، وشركة سكويربوينت اوبس ال ال سى، وشركة الباكور كابيتال ال ال بى على القدرة على التأثير المادي في شركة كونسوليس والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 9 أكتوبر2024.

وتضمنت الموافقات أيضا استحواذ شركة كلايتون ودوبيلييه ورايس على نسبة 56% من شركة اكسكلوسيف نتوركس اس. ايه، والموافقة على ملف الإخطار الخاص باستحواذ شركة كلايتون ودوبيلييه ورايس على نسبة 56% من شركة اكسكلوسيف نتوركس اس. ايه.، والذى تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 8 أكتوبر2024، واستحواذ شركة أبو ظبي للأعمال البحرية والخدمات على إجمالى أسهم شركة نافيج 8 توبكو هولدنجز إنك.