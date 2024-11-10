الاقتصاد

توزيع أرباح على مساهمي «لدن» عن النصف الأول من 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح على مساهمي «لدن» عن النصف الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة لدن للاستثمار توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من 2024.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن إجمالي المبلغ الموزع 10 ملايين ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 500 مليون سهم.
وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 0.02 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 2%.
وأفادت بأن تاريخ الأحقية 1446-05-12 الموافق 2024-11-14، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-05-25 الموافق 2024-11-27.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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